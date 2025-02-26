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К 80-летию Победы над фашизмом: в Узбекистане ветеранов войны и труда наградят медалями

ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. В Узбекистане ветеранов Второй мировой войны и трудового фронта наградят памятными юбилейными медалями. Это определено в соответствующем Указе президента.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

В целях оказания особого внимания и глубокого уважения к нашим великим отцам и дедам, героически сражавшимся во имя защиты Родины, достойного чествования граждан Узбекистана — ветеранов войны и трудового фронта 1941−1945 годов, внесших неоценимый вклад в победу, в связи с проведением 9 мая 2025 года Дня памяти и почестей, а также празднованием 80-й годовщины Победы во Второй мировой войне: учредить памятную юбилейную медаль «Иккинчи жаҳон урушидаги галабанинг 80 йиллиги» в честь 80-й годовщины победы во Второй мировой войне 1941−1945 годов.

говорится в документе

Также в нем указаны ведомства, которые в двухнедельный срок должны подготовить список участников Второй мировой войны.

В Узбекистане широко отметят 80-летие Победы — президент подписал постановление.

Центробанк и общество с ограниченной ответственностью «Сувенир» в месячный срок изготовят медали.

Их вручат вместе с единовременным денежным вознаграждением.