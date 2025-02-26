Белоруску Соболенко встретили выставкой ее фотографий в штаб-квартире Nike

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко посетила штаб-квартиру Nike в штате Орегон, где ее встретили выставкой фотографий.
Арина была довольна встречей. Фото: социальные сети Арины Соболенко.
После неудачной ближневосточной серии турниров Арина Соболенко перебралась в США, где 5 марта стартует турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе.
Намедни она посетила в штате Орегон штаб-квартиру фирмы Nike, с которой она давно сотрудничает.
К приезду первой ракетки хозяева подготовили выставку ее фотографий, которая приятно поразила Арину.
Арину встретили выставкой фотографий. Фото: социальные сети Арины Соболенко.
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