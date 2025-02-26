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«Минскзеленстрой» сказал про розарий на мосту через Свислочь в Минске

«Минскзеленстрой» сказал про установку вертикальных конструкций для роз на мостах в Минске.

Источник: Комсомольская правда

«Минскзеленстрой» сказал про розарий на мосту через Свислочь в Минске. Подробности в эфире телеканала СТВ озвучил генеральный директор предприятия Минскзеленстрой" Александр Ермолович.

— Одна из новинок — это будет, конечно, вертикальная конструкция для роз. Это так называемая пергола, которую мы совместно разработали с ОАО «Инвет», конструкции, — уточнил гендиректор «Минскзеленстроя».

По его словам, вертикальные конструкции для роз будут в каждом районе Минска на мостовых сооружениях или же мостах.

— Пионером в этом будет мост по Богдановича через Свислочь. В первую очередь там появится розарий, — рассказал Александр Ермолович.

В эфире заметили, что в Минске в 2025 году будет высажено более 50 000 кустов.

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