В Томске запустили программу подготовки кадров для суперколлайдера NICA

В пресс-службе отметили, что основой программы стал многолетний опыт сотрудников ФФ ТГУ, накопленный в крупнейших международных научных коллаборациях. Программа повышения квалификации по анализу данных — это первый этап. Следующий шаг — запуск весной школы по моделированию взаимодействия частиц с веществом. Ее участники освоят пакет программ Geant4 под руководством Владимира Иванченко, главного научного сотрудника лаборатории анализа данных физики высоких энергий ТГУ и одного из ведущих разработчиков Geant4. А в сентябре 2025 года на физическом факультете стартует новая бакалаврская программа. Ее выпускники будут готовы к работе на NICA к моменту начала экспериментов.