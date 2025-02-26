В Томске запустили программу подготовки кадров для суперколлайдера NICA

ТОМСК, 26 февраля. /ТАСС/. Программа повышения квалификации по методам анализа данных физики высоких энергий для подготовки специалистов к работе в экспериментах на отечественном суперколлайдере NICA стартовала в Томском государственном университете (ТГУ). Подготовка кадров реализуется в рамках мегагранта правительства РФ, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Важно, чтобы молодые специалисты уже сейчас осваивали инструменты, которые понадобятся им при работе с данными NICA. Это не просто курс, а погружение в методы анализа больших данных. Мы используем открытые данные эксперимента ATLAS на БАК (Большом адронном коллайдере), что позволяет участникам работать с реальными данными физики высоких энергий», — приводятся в сообщении слова сотрудника ТГУ и Университета Валенсии, эксперта в области физического анализа данных эксперимента ATLAS Марии Диденко.
В пресс-службе отметили, что основой программы стал многолетний опыт сотрудников ФФ ТГУ, накопленный в крупнейших международных научных коллаборациях. Программа повышения квалификации по анализу данных — это первый этап. Следующий шаг — запуск весной школы по моделированию взаимодействия частиц с веществом. Ее участники освоят пакет программ Geant4 под руководством Владимира Иванченко, главного научного сотрудника лаборатории анализа данных физики высоких энергий ТГУ и одного из ведущих разработчиков Geant4. А в сентябре 2025 года на физическом факультете стартует новая бакалаврская программа. Ее выпускники будут готовы к работе на NICA к моменту начала экспериментов.
«В рамках масштабного проекта, поддержанного мегагрантом правительства РФ, мы решаем несколько ключевых задач — это разработка электроники, сбор и анализ данных, моделирование детекторов для коллайдера. Вместе с тем одной из зон нашей ответственности является подготовка кадров», — приводятся в сообщении слова завлабораторией анализа данных физики высоких энергий ТГУ, декана физического факультета Сергея Филимонова.
Суперколлайдер NICA (Nuclotron based Ion Collider fAcility) — это ускорительный комплекс, который создается на базе Объединенного института ядерных исследований (Дубна, Россия) для изучения свойств плотной барионной материи. С помощью NICA планируется воссоздать и исследовать кварк-глюонную плазму — особое состояние вещества, в котором пребывала Вселенная десятитысячные доли секунд после Большого взрыва.