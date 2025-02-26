С 1 марта в Башкирии перестанут работать ночные «наливайки»

Соответствующие изменения в республиканский закон «О регулировании деятельности в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции в РБ» Госсобрание внесло минувшей осенью. Об этом напоминает пресс-служба республиканского парламента.
Теперь с 23.00 до 8.00 розничная продажа алкоголя в объектах общепита (кроме ресторанов), находящихся в многоквартирных домах или на прилегающей к ним территории, будет запрещена. Исключение составит лишь новогодняя ночь (с 31 декабря на 1 января), когда заведения получат возможность дополнительно работать 4 часа ночью.
По словам председателя Госсобрания РБ Константина Толкачева, эта мера должна решить проблему так называемых «наливаек», магазинчиков в домах, маскирующихся под точки общепита, которые ранее таким образом обходили запрет на продажу алкоголя после 23.00, установленный для торговых объектов.