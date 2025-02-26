С 1 марта в Башкирии перестанут работать ночные «наливайки»

Теперь с 23.00 до 8.00 розничная продажа алкоголя в объектах общепита (кроме ресторанов), находящихся в многоквартирных домах или на прилегающей к ним территории, будет запрещена. Исключение составит лишь новогодняя ночь (с 31 декабря на 1 января), когда заведения получат возможность дополнительно работать 4 часа ночью.