Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С 1 марта в Башкирии перестанут работать ночные «наливайки»

Установленный в Башкирии запрет на ночную торговлю алкоголем в жилой зоне вступит в силу 1 марта 2025 года.

Источник: Башинформ

Соответствующие изменения в республиканский закон «О регулировании деятельности в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции в РБ» Госсобрание внесло минувшей осенью. Об этом напоминает пресс-служба республиканского парламента.

Теперь с 23.00 до 8.00 розничная продажа алкоголя в объектах общепита (кроме ресторанов), находящихся в многоквартирных домах или на прилегающей к ним территории, будет запрещена. Исключение составит лишь новогодняя ночь (с 31 декабря на 1 января), когда заведения получат возможность дополнительно работать 4 часа ночью.

По словам председателя Госсобрания РБ Константина Толкачева, эта мера должна решить проблему так называемых «наливаек», магазинчиков в домах, маскирующихся под точки общепита, которые ранее таким образом обходили запрет на продажу алкоголя после 23.00, установленный для торговых объектов.

торговля