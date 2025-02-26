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Из-за тумана в аэропорту Калининграда задерживаются 9 рейсов

Погода должна наладиться после 11 часов.

В Калининградской области с ночи 26 февраля держится густой туман. Видимость составляет всего 500−1000 и местами до 200 метров.

Из-за этого в аэропорту «Храброво» задерживаются 9 рейсов.

В пресс-службе «Храброво» говорят, что на прилет аэропорт продолжает принимать рейсы исходя из оперативной обстановки. Возможны кратковременные задержки рейсов на вылет.

Статус рейсов пассажиры могут уточнить по номеру +7 (4012) 550−550 и на онлайн-табло на сайте аэропорта.

Улучшение погодных условий ожидается только после 11:00.