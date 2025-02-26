Из-за тумана в аэропорту Калининграда задерживаются 9 рейсов

В Калининградской области с ночи 26 февраля держится густой туман. Видимость составляет всего 500−1000 и местами до 200 метров.
Из-за этого в аэропорту «Храброво» задерживаются 9 рейсов.
В пресс-службе «Храброво» говорят, что на прилет аэропорт продолжает принимать рейсы исходя из оперативной обстановки. Возможны кратковременные задержки рейсов на вылет.
Статус рейсов пассажиры могут уточнить по номеру +7 (4012) 550−550 и на онлайн-табло на сайте аэропорта.
Улучшение погодных условий ожидается только после 11:00.