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В воронежском микрорайоне «Лазурный» построят новую поликлинику

Она сможет принимать до 500 посещений в смену.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже в микрорайоне «Лазурный» собираются построить поликлинику. Ее проект представил на заседании Комитета Совета Федерации по социальной политике заместитель председателя правительства области Владимир Попов.

Сегодня в быстро растущем микрорайоне проживает более 35 000 человек. И мощности районной поликлиники Железнодорожного района не хватает для обслуживания всего населения.

По словам Попова, новая поликлиника сможет принимать до 500 человек в смену, в том числе в отделении педиатрической службы — 150 посещений.

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