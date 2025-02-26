В воронежском микрорайоне «Лазурный» построят новую поликлинику

В Воронеже в микрорайоне «Лазурный» собираются построить поликлинику. Ее проект представил на заседании Комитета Совета Федерации по социальной политике заместитель председателя правительства области Владимир Попов.
Сегодня в быстро растущем микрорайоне проживает более 35 000 человек. И мощности районной поликлиники Железнодорожного района не хватает для обслуживания всего населения.
По словам Попова, новая поликлиника сможет принимать до 500 человек в смену, в том числе в отделении педиатрической службы — 150 посещений.