В Челябинскую область привезли цветы с карантинным вредителем

Как сообщили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора, с 21 по 25 февраля в Челябинскую область поступило свыше 2,7 миллиона единиц цветочной продукции. Так, из Китая на Южный Урал импортировали 2,5 миллиона тюльпанов, 166,5 тысячи разных цветов и растений, используемых для создания букетов, а также 17 тысяч орхидей в горшках.
Все семь партий были осмотрены сотрудниками Россельхознадзора вместе со специалистами ФГБУ «ВНИИЗЖ». На исследования взяты пробы. Правда не все цветы прошли проверку.
Как выяснилось, в одной из партий нашли вредителя — западного цветочного трипса. Им была заражена часть хризантем, георгин, гортензий и подсолнечника. Всего под карантинные меры попали 16,1 тысячи цветов.
Здоровая продукция была отпущена в оборот. А вот по отношению к зараженным цветам было применено решение, предусмотренное законодательством.