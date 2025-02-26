В Челябинскую область привезли цветы с карантинным вредителем

Как сообщили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора, с 21 по 25 февраля в Челябинскую область поступило свыше 2,7 миллиона единиц цветочной продукции. Так, из Китая на Южный Урал импортировали 2,5 миллиона тюльпанов, 166,5 тысячи разных цветов и растений, используемых для создания букетов, а также 17 тысяч орхидей в горшках.