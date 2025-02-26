Татарстанцам рассказали об изменениях в Трудовом кодексе России

Как отметила спикер, отгул теперь действителен в течение года со дня отработки в выходной или нерабочий праздничный день. Также его можно присоединить к отпуску. Если отгул не был использован, то работодатель обязан выплатить разницу между повышенной и начисленной оплатой за работу в выходной или праздничный день. Наставничество будет поручаться с его согласия.