Татарстанцам рассказали об изменениях в Трудовом кодексе России. Они вступят в силу с 1 марта. Об этом напомнил доцент кафедры экологического, трудового права и гражданского процесса Юридического факультета КФУ Лариса Кириллова.
Изменения касаются статьи, определяющей работу в выходные и праздничные дни. По словам Кирилловой, труд в нерабочий или праздничный день может компенсироваться либо повышенной оплатой, либо предоставлением другого дня отдыха.
Как отметила спикер, отгул теперь действителен в течение года со дня отработки в выходной или нерабочий праздничный день. Также его можно присоединить к отпуску. Если отгул не был использован, то работодатель обязан выплатить разницу между повышенной и начисленной оплатой за работу в выходной или праздничный день. Наставничество будет поручаться с его согласия.
Напомним, в Татарстане МРОТ повысили до 23,2 тысячи рублей. Этот показатель в регионе стал выше утвержденного на 2025 год значения по России.