Казанцы считают достойной пенсию в 49,3 тыс. рублей

Жители Москвы и Санкт-Петербурга считают достойной выплаты по старости в размере 52,4 тыс. руб. и 51,7 тыс. руб. соответственно. На третьем месте по размеру желаемой пенсии расположился Хабаровск с суммой в 50 тыс. руб., а на четвертом и пятом — Тюмень (49,7 тыс. руб.) и Ростов-на-Дону (49,6 тыс. руб.).