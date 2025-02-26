«Белгоспищепром» сказал о цене на шоколад после резкого подорожания какао-бобов. Подробности в эфире Первого информационного телеканала сообщил заместитель главы концерна Александр Яковчиц, пишет БелТА.
Он обратил внимание на то, что какао-бобы остаются довольно сложной темой, так как в Беларуси они не растут. Яковчиц заметил, что пришлось столкнуться с большим неурожаем в Африканском, где в основном и выращиваются бобы. Подобное повлияло на взлет биржевых котировок, а также рост стоимости указанного продукта для все потребителей.
Замглавы концерна «Белгоспищепром» сообщил, что если ранее стабильная цена на какао-бобы варьировалась на уровне от 2500 до 3500 долларов за тонну, то в 2024 году она уже доходила до 12 000 долларов за подобный объем.
Вместе с тем он пояснил, что при производстве шоколада и шоколадных конфет немногим менее половины расходов приходится на какао-продукты. Яковчиц подчеркнул, что становится понятно, какое давление на себестоимость сладостей оказал фактор роста цен на какао-бобы.
— Но должен заметить, что наши кондитеры сработали умело, балансируя между правильным управлением затратами и работой с ассортиментом, чтобы завершить год с прибылью и сохранить прежний уровень цен, оставаясь конкурентоспособными как на внутреннем рынке, так и при экспортных отгрузках, — подчеркнул заместитель главы концерна Александр Яковчиц.
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