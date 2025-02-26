«Белгоспищепром» сказал о цене на шоколад после резкого подорожания какао-бобов

Он обратил внимание на то, что какао-бобы остаются довольно сложной темой, так как в Беларуси они не растут. Яковчиц заметил, что пришлось столкнуться с большим неурожаем в Африканском, где в основном и выращиваются бобы. Подобное повлияло на взлет биржевых котировок, а также рост стоимости указанного продукта для все потребителей.