Новый для Беларуси вид грибов нашли в Беловежской пуще

По информации ученых, гриб, похожий на ранее не отмеченный в республике вид — мерипилус гигантский (Meripilus giganteus), — нашли в августе 2024-го во время микологических исследований сотрудники научного отдела в заповедной зоне реликтового леса.
Образцы были переданы в Институт экспериментальной ботаники НАН Беларуси для лабораторного изучения. По результатам генетических исследований была подтверждена принадлежность гриба к данному виду.
Там также уточнили, что мерипилус растет у основания стволов и пней лиственных деревьев, чаще всего предпочитает дуб. Может также произрастать на находящейся в почве древесине — в этом случае гриб имеет много шляпок, которые держатся на одном основании.
Масса плодового тела у крупных экземпляров этого гриба может достигать 25−30 килограммов. Поверхность пор мерипилуса при повреждении быстро приобретает темно-коричневый или черный цвет, поэтому его иногда называют черноокрашивающим трутовиком.
Гриб является съедобным, однако в пищу рекомендуется использовать только молодые мерипилусы. В то же время известно, что у некоторых людей такие грибы вызывают расстройство желудка.
В сентябре минувшего года на территории Беловежской пущи был найден еще один редкий для Беларуси вид грибов — гериций гребенчатый, который ранее ученым попадался только в 2016-м. Планируется, что в связи с его чрезвычайной редкостью гериций будет внесен в очередное издание Красной книги.