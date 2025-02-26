В Ростовской области жители могут выбрать территории для благоустройства

Жители Ростовской области смогут выбрать территории для благоустройства. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.
До 23 марта дончане могут предложить территории, которые по их мнению, нуждаются в улучшении. Все работы по благоустройству пройдут в следующем году. Улучшение территорий будет проходить в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
Отметим, что голосование проходит в регионе уже в пятый раз. Участие в нем ежегодно принимают больше полумиллиона человек.