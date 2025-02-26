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В Ростовской области жители могут выбрать территории для благоустройства

До 23 марта Жители Ростовской области смогут выбрать территории для благоустройства.

Источник: Комсомольская правда

Жители Ростовской области смогут выбрать территории для благоустройства. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

До 23 марта дончане могут предложить территории, которые по их мнению, нуждаются в улучшении. Все работы по благоустройству пройдут в следующем году. Улучшение территорий будет проходить в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Отметим, что голосование проходит в регионе уже в пятый раз. Участие в нем ежегодно принимают больше полумиллиона человек.

ЖКХ