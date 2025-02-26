Авиакомпания Red Wings запустит прямые рейсы из Омска в Улан-Удэ и Минеральные Воды с 3 июня. Билеты уже доступны на сайте перевозчика, сообщили в пресс-службе Омского аэропорта.
Рейсы из Омска в Улан-Удэ и обратно будут выполнять по вторникам. Время в пути — 3 часа 25 минут. Стоимость билета начинается от 10 990 рублей.
Омск — Улан-Удэ: вылет в 12:40, прилет в 18:05.
Улан-Удэ — Омск: вылет в 19:05, прилет в 20:45.
В Минеральные Воды из Омска и обратно можно будет улететь также по вторникам. Время в пути — около 4 часов. Стоимость билета стартует от 16 990 рублей.
Омск — Минеральные Воды: вылет в 21:45, прилет в 23:05.
Минеральные Воды — Омск: вылет в 04:50, прилет в 11:40.
Рейсы в оба города будут выполнять самолеты Sukhoi Superjet 100.
Ранее «КП Омск» сообщала, что количество рейсов из Омска в Казань увеличили до трех в неделю.