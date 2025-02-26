По улице Крутовской частично ограничат движение транспорта

В Казани по ул. Крутовской временно ограничат движение транспорта. Это связано с проведением работ по ответвлению газопровода.
Как сообщили в комитете внешнего благоустройства Казани, работы пройдут в два этапа. Ограничение введут на следующих участках:
- в районе зданий № 26ж, № 26и, а также напротив дома № 26а корп.2 по ул. Тихорецкой с 6 по 23 марта (частичное закрытие проезжей части);
- возле здания № 19 корп.2 по ул. Тихорецкой с 24 марта по 9 апреля (частичное закрытие проезжей части).
Напомним, информация об ограничениях движения в связи с ремонтными работами публикуется в специальном разделе.