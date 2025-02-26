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По улице Крутовской частично ограничат движение транспорта

На участке будут ответвлять газопровод.

Источник: Город Казань.KZN.RU

В Казани по ул. Крутовской временно ограничат движение транспорта. Это связано с проведением работ по ответвлению газопровода.

Как сообщили в комитете внешнего благоустройства Казани, работы пройдут в два этапа. Ограничение введут на следующих участках:

  • в районе зданий № 26ж, № 26и, а также напротив дома № 26а корп.2 по ул. Тихорецкой с 6 по 23 марта (частичное закрытие проезжей части);
  • возле здания № 19 корп.2 по ул. Тихорецкой с 24 марта по 9 апреля (частичное закрытие проезжей части).

Напомним, информация об ограничениях движения в связи с ремонтными работами публикуется в специальном разделе.