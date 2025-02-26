Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Ростове почти на 50% превысила эпидпорог

В Ростовской области резко выросло число заболевших ОРВИ и гриппом.
Источник: Комсомольская правда

Ростовская область столкнулась с подъемом заболеваемости ОРВИ и гриппом. По региону эпидпорог оказался превышен на 6,3%, по Ростову-на-Дону — на 48,9%. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора.

— Сохраняется тенденция к росту заболеваемости во всех возрастных группах, кроме детей до двух лет, — отмечают в ведомстве.

Анализ вирусной активности показал доминирование штаммов гриппа. Также фиксировались другие респираторные инфекции, включая риновирусы, сезонные коронавирусы, бокавирусы и РС-вирусы.

Жителям Дона советуют: поддерживать чистоту и свежесть воздуха в помещениях и регулярно проводить влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств.

Важно! Если вы почувствовали недомогание, нужно остаться дома и вызвать врача, это поможет снизить риск осложнений. Заболевшим лучше находиться в отдельной комнате от домашних и соблюдать респираторный этикет.