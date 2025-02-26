Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Ростове почти на 50% превысила эпидпорог

Ростовская область столкнулась с подъемом заболеваемости ОРВИ и гриппом. По региону эпидпорог оказался превышен на 6,3%, по Ростову-на-Дону — на 48,9%. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора.
— Сохраняется тенденция к росту заболеваемости во всех возрастных группах, кроме детей до двух лет, — отмечают в ведомстве.
Анализ вирусной активности показал доминирование штаммов гриппа. Также фиксировались другие респираторные инфекции, включая риновирусы, сезонные коронавирусы, бокавирусы и РС-вирусы.
Жителям Дона советуют: поддерживать чистоту и свежесть воздуха в помещениях и регулярно проводить влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств.
Важно! Если вы почувствовали недомогание, нужно остаться дома и вызвать врача, это поможет снизить риск осложнений. Заболевшим лучше находиться в отдельной комнате от домашних и соблюдать респираторный этикет.