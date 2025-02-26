Через три дня ночные «наливайки» в Башкирии буду запрещены

С 1 марта в Башкирии вступят в силу изменения в закон «О регулировании деятельности в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции в Республике Башкортостан». Об этом сообщил парламент республики.
Новые правила запрещают ночную торговлю алкоголем в жилых зонах. Это касается объектов общественного питания, расположенных в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях. С 23:00 до 8:00 такие заведения не смогут продавать спиртное. Исключение сделано только для Нового года: в ночь с 31 декабря на 1 января «наливайкам» разрешено работать на четыре часа дольше.
Спикер Курултая Константин Толкачев отметил, что эта мера призвана решить проблему «наливаек» — небольших магазинов в жилых кварталах, которые, маскируясь под заведения общественного питания, продают алкоголь в любое время. Он пояснил, что магазины на территории республики не имеют права продавать алкоголь после 23:00, однако заведения общепита до сих пор могли это делать. По формальным признакам «наливайки» относятся именно к общепиту, но с 1 марта такие точки, расположенные в жилых зонах, не смогут торговать спиртным в ночное время.
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