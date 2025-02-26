Через три дня ночные «наливайки» в Башкирии буду запрещены

Спикер Курултая Константин Толкачев отметил, что эта мера призвана решить проблему «наливаек» — небольших магазинов в жилых кварталах, которые, маскируясь под заведения общественного питания, продают алкоголь в любое время. Он пояснил, что магазины на территории республики не имеют права продавать алкоголь после 23:00, однако заведения общепита до сих пор могли это делать. По формальным признакам «наливайки» относятся именно к общепиту, но с 1 марта такие точки, расположенные в жилых зонах, не смогут торговать спиртным в ночное время.