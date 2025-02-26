Цены на жилье в Беларуси оказались ниже, чем в Москве, Санкт-Петербурге, Вильнюсе и Риге

Цены на жилье в Беларуси оказались ниже, чем в Москве, Вильнюсе и Риге, передает Sputnik.by.
Согласно приведенным данным, в 2024 году стоимость жилья в Минске на вторичном рынке составляла 1630 долларов (стоимость указана за квадратный метр), а в новостройке — 1545 долларов. Вместе с тем жилье в Москве на вторичке было 4300 долларов, в новостройке — 5355 долларов. Что касается Санкт-Петербурга, то в 2024 году и там стоимость жилья была довольно высокой: 2980 долларов на вторичном рынке и 3230 долларов — в новостройках.
Говорится, что цены на жилье в Вильнюсе в 2024 году оказались следующими: 2795 евро на вторичном рынке и 2896 евро — в новостройках. Тем временем в Риге стоимость жилья на вторичке составляла 850 евро, а в новостройках она была 2800 евро. В Киеве жилье на вторичном рынке оценивалось в 1200 долларов, а в новостройках квартиры стоили 1351 доллара.
Ранее мы писали, что самая дорогая квартира в Минске была продана за 900 тысяч долларов: «За каждый квадратный метр заплатили рекордные $5894».
Тем временем Миноблисполком сказал, как исключить дачников из садовых товариществ в Беларуси.
Кроме того, депутат сказала о реновации жилья и судьбе хрущевок в Беларуси: вложения в капремонт нецелесообразны, новые ЖК нацелят эффективную застройку сформированных микрорайонов.