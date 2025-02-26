Цены на жилье в Беларуси оказались ниже, чем в Москве, Санкт-Петербурге, Вильнюсе и Риге

Согласно приведенным данным, в 2024 году стоимость жилья в Минске на вторичном рынке составляла 1630 долларов (стоимость указана за квадратный метр), а в новостройке — 1545 долларов. Вместе с тем жилье в Москве на вторичке было 4300 долларов, в новостройке — 5355 долларов. Что касается Санкт-Петербурга, то в 2024 году и там стоимость жилья была довольно высокой: 2980 долларов на вторичном рынке и 3230 долларов — в новостройках.