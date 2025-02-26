Кому в Петербурге надо регистрировать собак?

Причина в том, что соседние регионы фактически живут в одной агломерации, а дачники из Петербурга всё равно проводят весну, лето и осень в 47-м регионе. При этом они часто оставляют или теряют питомцев, а наличие процедуры регистрации поможет вернуть животных владельцам.