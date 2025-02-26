Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кому в Петербурге надо регистрировать собак?

В Петербурге предлагают сделать обязательной регистрацию домашних животных. С какого момента?

Источник: AP 2024

На данный момент такого решения нет. Однако депутаты Законодательного собрания Ленинградской области действительно направили обращение своим коллегам в Петербурге с предложением распространить на город действующие в области нормы об обязательной регистрации собак.

Причина в том, что соседние регионы фактически живут в одной агломерации, а дачники из Петербурга всё равно проводят весну, лето и осень в 47-м регионе. При этом они часто оставляют или теряют питомцев, а наличие процедуры регистрации поможет вернуть животных владельцам.

По принятым в Ленобласти правилам, все собаки подлежат обязательной регистрации, а кошки — только по желанию владельца.

Владелец собаки обязан зарегистрировать её в течение 30 дней с момента достижения щенком трёхмесячного возраста, в случае приобретения взрослого животного — за месяц после покупки. Есть два варианта постановки на учёт — чипирование или биометрическая идентификация.

По данным Управления ветеринарии Санкт-Петербурга, сейчас в городе проживают порядка 350 тысяч домашних собак и около 1 миллиона домашних кошек.

флора и фауна