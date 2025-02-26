Кому в Петербурге надо регистрировать собак?

На данный момент такого решения нет. Однако депутаты Законодательного собрания Ленинградской области действительно направили обращение своим коллегам в Петербурге с предложением распространить на город действующие в области нормы об обязательной регистрации собак.
Причина в том, что соседние регионы фактически живут в одной агломерации, а дачники из Петербурга всё равно проводят весну, лето и осень в 47-м регионе. При этом они часто оставляют или теряют питомцев, а наличие процедуры регистрации поможет вернуть животных владельцам.
Владелец собаки обязан зарегистрировать её в течение 30 дней с момента достижения щенком трёхмесячного возраста, в случае приобретения взрослого животного — за месяц после покупки. Есть два варианта постановки на учёт — чипирование или биометрическая идентификация.
По данным Управления ветеринарии Санкт-Петербурга, сейчас в городе проживают порядка 350 тысяч домашних собак и около 1 миллиона домашних кошек.