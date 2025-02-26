В Красноярском крае обсуждается концепция «Единой карты жителя»

По запросу председателя комитета Егора Васильева представители министерства транспорта представили детали практической реализации системы. Согласно их информации, гражданам, имеющим право на льготный проезд, необходимо будет зарегистрировать свою карту на портале государственной информационной системы министерства цифрового развития Красноярского края «Единая карта жителя Красноярского края». После регистрации пользователи получат доступ к различным сервисам, а льготы будут закреплены на их банковской карте. Переход от социальной карты к «Единой карте жителя» будет осуществляться постепенно, а новым пользователям она будет предоставляться не в виде пластиковой карты, а как часть цифровой экосистемы с личным кабинетом на портале и приложением.