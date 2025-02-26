В Красноярском крае обсуждается концепция «Единой карты жителя»

Комитет по экономике и налоговой политике начал работу над созданием законодательной базы для этого нововведения, включая внесение поправок в закон «Об обеспечении равной доступности услуг общественного транспорта». На данный момент закон уже включает льготы на проезд в общественном транспорте для различных категорий граждан, таких как ветераны труда, инвалиды, дети из многодетных семей, участники войны и пенсионеры. Они могут оплачивать проезд с помощью социальной карты или единой социальной карты Красноярского края.
В ближайшие месяцы в регионе планируется поэтапный переход на «Единую карту жителя», которая будет интегрирована с банковской картой системы «Мир». Это нововведение позволит избежать необходимости носить с собой несколько карт.
В обсуждении законопроекта приняли участие депутаты: Андрей Гаюльский, Дмитрий Дмитриев, Юрий Захаринский, Виктор Кардашов, Максим Маркерт и Алексей Туманин.
По запросу председателя комитета Егора Васильева представители министерства транспорта представили детали практической реализации системы. Согласно их информации, гражданам, имеющим право на льготный проезд, необходимо будет зарегистрировать свою карту на портале государственной информационной системы министерства цифрового развития Красноярского края «Единая карта жителя Красноярского края». После регистрации пользователи получат доступ к различным сервисам, а льготы будут закреплены на их банковской карте. Переход от социальной карты к «Единой карте жителя» будет осуществляться постепенно, а новым пользователям она будет предоставляться не в виде пластиковой карты, а как часть цифровой экосистемы с личным кабинетом на портале и приложением.
Ранее рассказывали, что в Красноярском крае выявлена новая схема мошенничества «с участием ФСБ».