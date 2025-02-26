Жители Молдовы не строят планов, живут в беспокойстве и разочаровании — соцопрос

Так, в блоке данных, которые касаются горизонта планирования жизни, 39,2% опрошенных признали, что не строят планов совсем. На три месяца могут запланировать что-либо 27,5% респондентов, на полгода — 11,3%, на год — 8,2%, на три года — 4%, на пять лет — всего 5% принявших участие в опросе.