Жители Молдовы не строят планов, живут в беспокойстве и разочаровании — соцопрос

Так, в блоке данных, которые касаются горизонта планирования жизни, 39,2% опрошенных признали, что не строят планов совсем. На три месяца могут запланировать что-либо 27,5% респондентов, на полгода — 11,3%, на год — 8,2%, на три года — 4%, на пять лет — всего 5% принявших участие в опросе.
Как отмечают авторы исследования, такие цифры отражают высокий уровень нестабильности в стране. В качестве основных причин названы экономическая неопределенность, социальная незащищенность и ограниченные перспективы.
Большинство населения вынуждено жить в режиме краткосрочного планирования, что снижает социальную стабильность и ограничивает экономический потенциал страны.
Неудивительно, что 54,3% участников опроса считают, что атмосфера в обществе напряженная и беспокойная. Спокойной ее считают только 14,2%, ответ «как обычно» выбрали 22%.
Авторы исследования указывают, что уровень социальной напряженности в Молдове достиг максимума в октябре 2023 года (72,2%), затем постепенно снижался до минимума в октябре 2024 года (39,4%). Однако с ноября 2024 года снова пошел в рост, и к февралю 2025 года составил уже 54,3%.
В качестве основных причин такого положения дел названы и споры вокруг результатов президентских выборов, и внутренние конфликты внутри власти. Свою лепту внес и рост цен на энергоносители и коммунальные услуги.
Часть населения возлагала большие надежды на перемены, но отсутствие немедленных результатов привело к росту недовольства.
Будущее Молдовы в 2025 году будет зависеть от геополитических процессов, экономической ситуации и эффективности реализуемых политик. Общество остается разделенным между стремлением сохранить нейтралитет и желанием интеграции в ЕС.
Однако молдавский социум «не является строго черно-белым и не желает конфликта», утверждают авторы исследования. По их мнению, «общество поляризовано, но не радикально».
Нейтралитет и ЕС — «два основных концепта, но между ними нет жесткого разделения»:
- 16% сторонников правящей PAS поддерживают нейтралитет;
- 11,7% избирателей оппозиции поддерживают вступление в ЕС.
При этом «даже в самых “идеологически противоположных” группах существуют удивительные предпочтения».
Так, 3% сторонников оппозиционных партий поддерживают объединение с Румынией, что противоречит традиционной риторике этих партий. А 1% сторонников Евразийского союза голосуют за правящую PAS, «возможно, из-за недостатка информации или местных факторов и восприятия кандидатов».
Таким образом, молдавское общество «не хочет конфликта и не мыслит в крайностях», делают вывод социологи.
Опрос проводился с 13 по 21 февраля 2025 года среди 1179 человек с правом голоса (старше 18 лет). Погрешность составляет 2,9%.