Что показали на Неделе моды в Лондоне

В кризисе Лондонской недели винят последствия пандемии и Brexit, а также падение онлайн-платформ по продаже вещей класса люкс — Farfetch и Matches — и общий рост цен. «Сейчас трудное время — не просто для моды, а для экономики в целом, — комбинация тяжелого Brexit, пандемии, да и, честно говоря, слабой экономики», — сказал в день открытия Недели мэр Лондона Садик Хан изданию Vogue Business. Он добавил, однако, что смотреть на вещи нужно оптимистичнее — фэшн-индустрия приносит серьезную долю дохода в бюджет Великобритании, а в Лондоне расположено «больше модных университетов, чем где бы то ни было в мире», так что молодых дизайнеров нужно поддерживать.