Спасенная кошка Муся в Крыму чувствует себя хорошо. Об этом сообщили в телеграм-канале «Помощь животным Ялты».
Кошка получила необходимое лечение, направленное на устранение обезвоживания, снятие стресса и воспалительного процесса. Также ее хорошо покормили и дали время поспать.
«На данный момент проведено исследование в виде визуального осмотра, фонендоскопии, термометрии, измерения давления и сахара. Показатели в норме!», — отметили волонтеры.
Кроме того, Муся чувствует себя безопасно в переноске, в которой ее транспортировали с места происшествия.
Напомним, неизвестный, выбросивший всеобщую любимицу со смотровой площадки, оказался 24-летним уроженцем Санкт-Петербурга. Мужчину доставили в ялтинское отделение полиции.
Ранее мы писали, сброшенную туристом кошку Мусю спасли альпинисты. По словам волонтеров, она смогла сама выбраться из воды и забраться на скалу.