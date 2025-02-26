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Спасенная кошка Муся в Крыму чувствует себя хорошо

Состояние сброшенной туристом кошки Муси в норме.

Спасенная кошка Муся в Крыму чувствует себя хорошо. Об этом сообщили в телеграм-канале «Помощь животным Ялты».

Кошка получила необходимое лечение, направленное на устранение обезвоживания, снятие стресса и воспалительного процесса. Также ее хорошо покормили и дали время поспать.

«На данный момент проведено исследование в виде визуального осмотра, фонендоскопии, термометрии, измерения давления и сахара. Показатели в норме!», — отметили волонтеры.

Кроме того, Муся чувствует себя безопасно в переноске, в которой ее транспортировали с места происшествия.

Напомним, неизвестный, выбросивший всеобщую любимицу со смотровой площадки, оказался 24-летним уроженцем Санкт-Петербурга. Мужчину доставили в ялтинское отделение полиции.

Ранее мы писали, сброшенную туристом кошку Мусю спасли альпинисты. По словам волонтеров, она смогла сама выбраться из воды и забраться на скалу.

флора и фауна