Из Челябинска в Севастополь запустят летний поезд

На пути из Челябинска в Севастополь состав № 193/194 будет проезжать несколько крупных городов. Так он проедет через Уфу, Самару, Саратов, Волгоград, Ростов-на-Дону и Симферополь.
Согласно расписанию, поезд «Таврия» будет отправляться из южноуральской столицы каждую пятницу в 3:25 (время местное). В Симферополе он будет в воскресенье в 16:00, а на конечную станцию, в Севастополь, прибудет в 18:25.
В обратном направлении, то есть из Севастополя, поезд будет уезжать каждый вторник в 00:15 (с вокзала Симферополя отправка в 2:10). В Челябинске состав окажется в четверг в 18:25 местного времени.
Известно, что рейсы начнутся с 20 мая. Первый стартует из Севастополя в Челябинск. Соответственно первый поезд из областной столицы уйдет 23 мая.