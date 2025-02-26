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Из Челябинска в Севастополь запустят летний поезд

В свой первый рейс поезд с названием «Таврия» отправиться из Севастополя 20 мая. Об этом сообщает пресс-служба «Гранд Сервис Экспресс».

На пути из Челябинска в Севастополь состав № 193/194 будет проезжать несколько крупных городов. Так он проедет через Уфу, Самару, Саратов, Волгоград, Ростов-на-Дону и Симферополь.

Согласно расписанию, поезд «Таврия» будет отправляться из южноуральской столицы каждую пятницу в 3:25 (время местное). В Симферополе он будет в воскресенье в 16:00, а на конечную станцию, в Севастополь, прибудет в 18:25.

В обратном направлении, то есть из Севастополя, поезд будет уезжать каждый вторник в 00:15 (с вокзала Симферополя отправка в 2:10). В Челябинске состав окажется в четверг в 18:25 местного времени.

Известно, что рейсы начнутся с 20 мая. Первый стартует из Севастополя в Челябинск. Соответственно первый поезд из областной столицы уйдет 23 мая.