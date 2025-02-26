Экс-участнику группы «Смысловые галлюцинации» Бурдину продлили арест

Экс-участника группы «Смысловые галлюцинации» Владимира Бурдина оставили под стражей до 11 марта. Такое решение вынес 26 февраля Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.
«Постановление суда было обжаловано стороной защиты в вышестоящей инстанции. Сегодня Свердловский областной суд рассмотрел жалобу и оставил ее без удовлетворения, а постановление суда первой инстанции — без изменения», — сообщает пресс-служба облсуда.
Напомним, Бурдин обвиняется в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».
Под стражей он содержится с ноября 2024 года.