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Экс-участнику группы «Смысловые галлюцинации» Бурдину продлили арест

В Екатеринбурге по ходатайству следователя продлил срок содержания под стражей Владимиру Бурдину.

Экс-участника группы «Смысловые галлюцинации» Владимира Бурдина оставили под стражей до 11 марта. Такое решение вынес 26 февраля Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.

«Постановление суда было обжаловано стороной защиты в вышестоящей инстанции. Сегодня Свердловский областной суд рассмотрел жалобу и оставил ее без удовлетворения, а постановление суда первой инстанции — без изменения», — сообщает пресс-служба облсуда.

Напомним, Бурдин обвиняется в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

Под стражей он содержится с ноября 2024 года.