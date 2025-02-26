Деревопад в Ташкенте: кто виноват и что делать?

Виновата ли только погода? Конечно нет. Основная причина — наплевательское отношение городской службы благоустройства к состоянию деревьев.
Среди главных факторов, приведших к массовому падению деревьев, выделяется варварская обрезка. Последние годы в Ташкенте многие деревья подверглись некомпетентной обрезке, в результате которой из раскидистых крон искусственно создавали «пальмы» — с оголенным стволом и парой ветвей наверху.
Такая форма неестественна, и теперь мы видим последствия: тяжелый мокрый снег скапливается на верхушке, создавая чрезмерную нагрузку. Верхняя часть перевешивает, и дерево буквально выворачивается с корнями из земли. Ответственные за эти решения должны понести ответственность, ведь это не просто единичные ошибки, а системный просчет.
Не менее серьезная проблема — бетонирование и асфальтирование прикорневой зоны деревьев. В последние годы в городе наблюдается странная тенденция к заливке всего пространства тротуаров бетоном, без учета потребностей деревьев. В результате их корни лишены достаточного доступа к воде и воздуху, ослабевают, и при любой серьезной нагрузке — будь то снег или сильный ветер — дерево просто не выдерживает.
К этому добавляется еще один фактор — отсутствие должного ухода. Многие деревья в Ташкенте находятся в критическом состоянии. Они требуют своевременной и качественной санитарной обрезки и лечения. Но вместо этого городские службы либо полностью игнорируют их состояние, либо уничтожают здоровые деревья, оставляя на их месте «пеньки» или сомнительные зеленые насаждения, неспособные пережить суровые погодные условия.
Если ситуация не изменится, следующей зимой мы можем потерять еще больше деревьев. И это уже не просто ущерб для городского ландшафта, а угроза для жителей. Ведь падающие деревья повреждают автомобили, а главное — представляют смертельную опасность для людей.
Необходимо срочно пересмотреть подход к уходу за городскими деревьями. Запретить вредоносную обрезку, контролировать процесс посадки новых деревьев, обеспечивая им нормальные условия для роста, а также внедрять реальные меры по уходу за старыми насаждениями. Ташкент — город с богатым зеленым наследием, но если ничего не менять, оно останется только в воспоминаниях.