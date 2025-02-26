Деревопад в Ташкенте: кто виноват и что делать?

Не менее серьезная проблема — бетонирование и асфальтирование прикорневой зоны деревьев. В последние годы в городе наблюдается странная тенденция к заливке всего пространства тротуаров бетоном, без учета потребностей деревьев. В результате их корни лишены достаточного доступа к воде и воздуху, ослабевают, и при любой серьезной нагрузке — будь то снег или сильный ветер — дерево просто не выдерживает.