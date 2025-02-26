Глава минфина Ростовской области не смогла обжаловать свой арест

Заместитель губернатора — министр финансов Ростовской области Лилия Федотова не смогла обжаловать решение Ленинского районного суда Ростова-на-Дону о своем аресте. Об этом агентству ТАСС сообщил адвокат Вячеслав Запорожцев.
— Арест был обжалован, в жалобе отказали, — прокомментировал Вячеслав Запорожцев.
Напомним, главу донского минфина задержали 3 февраля 2025 года, тогда же стало известно о проведенных обысках. Позже суд утвердил арест в СИЗО на два месяца, до 2 апреля этого года включительно.
Сейчас следствие ведется в рамках статьи о превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).
По предварительной версии СК, в 2020 году чиновник при наличии свободных остатков бюджетных средств необоснованно привлекла для нужд области кредиты в коммерческом банке на сумму 12 млрд рублей по ставкам свыше 6% годовых. В итоге ущерб региональной казне составил 1,9 млрд рублей.
Добавим, также в связи с разбирательствами для Лилии Федотовой приостановили членство в партии «Единая Россия».