В Калининградской области студенткам-заочницам будут платить 345 тыс. рублей при рождении ребенка

В Калининградской области студентки вузов и колледжей на заочном обучении при появлении первого ребенка будут получать сертификат на 345 тысяч рублей. Эта мера коснется и тех девушек, которые родили первенца в течение года после выпуска. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Алексей Беспрозванных.
Глава региона отметил, что в правительство поступали обращения с просьбой расширить действие программы.
Ранее мерой пользовались только студентки очной и очно-заочной формы обучения. Они по-прежнему в программе участвуют.
За сертификатом нужно обратиться до исполнения ребенку 1 года. Подробности по тел.