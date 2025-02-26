В Калининградской области студенткам-заочницам будут платить 345 тыс. рублей при рождении ребенка

В Калининградской области студентки вузов и колледжей на заочном обучении при появлении первого ребенка будут получать сертификат на 345 тысяч рублей. Эта мера коснется и тех девушек, которые родили первенца в течение года после выпуска. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Алексей Беспрозванных.