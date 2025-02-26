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В Калининградской области студенткам-заочницам будут платить 345 тыс. рублей при рождении ребенка

Раньше мерой поддержки могли воспользоваться только студентки очной и очно-заочной формы обучения.

Источник: Комсомольская правда

В Калининградской области студентки вузов и колледжей на заочном обучении при появлении первого ребенка будут получать сертификат на 345 тысяч рублей. Эта мера коснется и тех девушек, которые родили первенца в течение года после выпуска. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Алексей Беспрозванных.

Глава региона отметил, что в правительство поступали обращения с просьбой расширить действие программы.

Ранее мерой пользовались только студентки очной и очно-заочной формы обучения. Они по-прежнему в программе участвуют.

За сертификатом нужно обратиться до исполнения ребенку 1 года. Подробности по тел. 8 (800) 201−39−00 (добавочный 3).

образование