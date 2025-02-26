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Глава Балахны высказался о «зеленой» воде в домах у жителей

Глава Балахнинского округа Андрей Дранишников написал в своем Telegram-канале о причинах появления «зеленой» воды в домах жителей поселка Лукино.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Ранее в соцсетях жители улицы Победы рассказали о воде зеленого цвета в кранах после аварии на водопроводе. По словам Дранишникова, специалисты Роспотребнадзора взяли пробы питьевой воды и провели анализ.

Согласно экспертному заключению, необычный цвет мог появиться из-за превышений содержания меди, а также по причине попадания моющих веществ зеленого цвета в водопровод в связи с аварийной ситуацией.

Глава Балахнинского района также добавил, что авария устранена, ситуация находится на контроле местных властей, а качество воды в Лукино по результатам последних проверок соответствует всем показателям.

Ранее сообщалось, что водопровод в поселке Новинки и деревне Ольгино сделают до конца года.

ЖКХ