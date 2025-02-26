73 семьи из Иркутской области получили сертификаты на приобретение жилья

В Приангарье 73 молодые семьи вскоре смогут отпраздновать новоселье. Сибирякам выдали сертификаты на покупку или строительство жилья. Их сумма зависит от количества членов семьи и в среднем составляет 1,2 млн рублей. Такая поддержка подходит для первоначального взноса или погашения долга по ипотеке.
За несколько лет было вручено более 5 тысяч сертификатов для улучшения жилищных условий. Как показала практика, программа очень востребована, а потому будет проводиться и дальше. В этом году участниками проекта станут около 350 молодых семей региона.
Как получить такое подспорье? Возраст каждого из супругов не должен превышать 35 лет. Им нужно обратиться в администрацию муниципального образования по месту регистрации.