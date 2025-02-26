Лукашенко подписал указ о награждении 146 белорусок орденом Матери

В пресс-службе напомнили, что за рождение и воспитание пяти и более детей указанной высокой награды были удостоены сотрудницы различных сфер: представительницы промышленных и агропромышленных предприятий, торговли и связи, общепита, банковской и социальной сфер, учреждений образования, здравоохранения и так далее.