Лукашенко подписал указ о награждении 146 белорусок орденом Матери

Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 февраля, во вторник, подписал указ № 78 о награждении 146 белорусок орденом Матери. Об этом информирует пресс-служба президента.
«Всего орденом Матери награждены 146 жительниц всех областей и города Минска», — уточнили в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что за рождение и воспитание пяти и более детей указанной высокой награды были удостоены сотрудницы различных сфер: представительницы промышленных и агропромышленных предприятий, торговли и связи, общепита, банковской и социальной сфер, учреждений образования, здравоохранения и так далее.
В частности, среди награжденных орденом Матери электромеханик брестского филиала предприятия «Белтелеком» Светлана Антончик. Также в числе награжденных младший оперуполномоченный оперативно-поискового отдела УВД Брестского облисполкома Александра Колтунчик.
В пресс-службе отметили, что орденом Матери награждены начальник отдела розничного бизнеса Центра банковских услуг витебской дирекции «Нео Банк Азия» Яна Медведская, оператор животноводческого молочнотоварного комплекса «Городище» Вороновского района Анна Тубелевич. Данную высокую награду получили повар детского сада № 13 Могилева Марина Федорченко, врач-офтальмолог амбулаторного центра государственного учреждения «432 ордена Красной Звезды главный военный клинический медицинский центр Вооруженных Сил Беларуси».