В аварии с двумя легковушками в Башкирии пострадали семь человек

Сегодня ночью, 26 февраля, в Белорецком районе Башкирии, недалеко от деревни Карагай-Юрт, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. По предварительным данным Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям, в результате столкновения пострадали семь человек, среди которых был один ребенок. Пятеро из них госпитализированы.
На место происшествия оперативно прибыли спасатели ЗПСО, а также сотрудники других экстренных служб. В результате аварии в автомобиле ВАЗ-2112 оказалась зажата женщина. Спасатели с помощью специального оборудования провели работы по деблокированию пострадавшей и передали ее медикам скорой помощи.
В настоящее время причины дорожно-транспортного происшествия устанавливаются. Специалисты проводят все необходимые мероприятия для выяснения обстоятельств аварии.
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