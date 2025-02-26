В аварии с двумя легковушками в Башкирии пострадали семь человек

Сегодня ночью, 26 февраля, в Белорецком районе Башкирии, недалеко от деревни Карагай-Юрт, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. По предварительным данным Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям, в результате столкновения пострадали семь человек, среди которых был один ребенок. Пятеро из них госпитализированы.