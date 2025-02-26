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Почти половина россиян хотят разрешения смертной казни, показал опрос

ВЦИОМ: 49 процентов россиян считают, что смертную казнь нужно разрешить.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Почти половина (49%) россиян считают, что смертную казнь нужно разрешить, а четверть отмечает, что нужно сохранить нынешнее положение, при котором в РФ наложен мораторий на смертную казнь, следует из результатов опроса ВЦИОМ.

Четверть — 26% отмечают, что лучшим решением о смертной казни является сохранение нынешнего положения, при котором в России наложен мораторий на смертную казнь, в 15% считают, что лучшее решение — смертную казнь полностью отменить.

В то же время для 37% опрошенных скорее важно, будет ли в России применяться смертная казнь или нет, для 36% — безусловно важно, а для 11% — скорее не важно.

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 14 февраля 2025 года среди 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

социология