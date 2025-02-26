Ялта 26 февраля частично осталась без света из-за аварии на сетях, сообщает пресс-служба «Крымэнерго».
Как уточнили в ведомстве, на месте уже работают аварийные бригады. Специалисты планируют восстановить электроснабжение в течение трех часов.
Напомним, в Крыму 24 февраля без света остались более десяти сел. Из-за ремонта было отключено электроснабжение в с. Краснодольное, Серноводское, Рубиновка, Ближнегородское, Озеорное, Тимирязево, Арбузовка, Веселое, Яркое Поле, Находка, Славянка и Рощино. Света там не было до 17 часов.
Ранее мы писали, в Евпатории и Джанкойском районе 19 февраля более 9 тыс. человек остались без света. Электроэнергию отключили в связи с техническими нарушениями в сетях. Всего строя вышли 54 трансформаторные подстанции и свыше четырех тысяч точек поставок.