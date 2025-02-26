Ялта 26 февраля частично осталась без света из-за аварии на сетях

Ранее мы писали, в Евпатории и Джанкойском районе 19 февраля более 9 тыс. человек остались без света. Электроэнергию отключили в связи с техническими нарушениями в сетях. Всего строя вышли 54 трансформаторные подстанции и свыше четырех тысяч точек поставок.