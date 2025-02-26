Дроппер из Иркутска вернет похищенные 270 тысяч пенсионеру из Камчатского края

Помощник телефонных мошенников из Иркутска вернет похищенные деньги пенсионеру из Камчатского края. Об этом КП-Иркутск сообщили в краевой прокуратуре.
71-летний мужчина ранее отправил аферистам более 3,5 миллионов рублей, якобы хотел заработать на инвестициях, но по незнанию, связался с аферистами.
— Тогда следователи завели уголовное дело, во время выяснения обстоятельств стало известно, что часть суммы, а именно 270 тысяч рублей, получил дроппер из Иркутска, — рассказывают в пресс-службе ведомства.
Тогда прокуратура города Петропавловска-Камчатского обратилась в суд, просила взыскать с владельца банковской карты похищенные деньги. Требование удовлетворили, а значит пенсионер получит обратно свои накопления.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что детский психолог из Иркутска после знакомства в сети лишилась 8,5 миллионов рублей.