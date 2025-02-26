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Дроппер из Иркутска вернет похищенные 270 тысяч пенсионеру из Камчатского края

71-летний мужчина перевел 3,5 миллиона на разные счета.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Помощник телефонных мошенников из Иркутска вернет похищенные деньги пенсионеру из Камчатского края. Об этом КП-Иркутск сообщили в краевой прокуратуре.

71-летний мужчина ранее отправил аферистам более 3,5 миллионов рублей, якобы хотел заработать на инвестициях, но по незнанию, связался с аферистами.

— Тогда следователи завели уголовное дело, во время выяснения обстоятельств стало известно, что часть суммы, а именно 270 тысяч рублей, получил дроппер из Иркутска, — рассказывают в пресс-службе ведомства.

Тогда прокуратура города Петропавловска-Камчатского обратилась в суд, просила взыскать с владельца банковской карты похищенные деньги. Требование удовлетворили, а значит пенсионер получит обратно свои накопления.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что детский психолог из Иркутска после знакомства в сети лишилась 8,5 миллионов рублей.