Автобусам до кладбищ Омска определили рейсовые номера на 2025 год

Собственно, речь идет о 13 маршрутах общественного транспорта:
— № 601 («Улица Бударина» — «Ново-Кировское кладбище»), запланировано по 14 рейсов в каждом направлении 26 и 27 апреля и 22 рейса (23 в обратном) 29 апреля;
— № 602 («Поселок Солнечный» — «Ново-Кировское кладбище»), по 12 рейсов 26 и 27 апреля и 42 рейса 29 апреля;
— № 603 («ПО “Иртыш” — “Ново-Южное кладбище”), 81 рейс только 29 апреля;
— № 604 («улица Лобкова» — «Ново-Южное кладбище»), 14 рейсов 26 и 27 апреля и по 160 рейсов 29 апреля;
— № 605 («ДК Железнодорожник» — "Ново-Южное кладбище), по 20 рейсов 26 и 27 апреля и по 84 рейса в каждом направлении 29 апреля;
— № 606 («Улица Бударина» — «Западное кладбище»), по 12 рейсов 26 и 27 апреля и по 25 рейсов 29 апреля;
— № 607 («Поселок Солнечный» — «Западное кладбище»), по 12 рейсов 26 и 27 апреля и по 36 рейсов 29 апреля;
— № 608 («ПО им. Баранова» — «Юго-Восточное кладбище»), по 12 рейсов 26 и 27 апреля и по 49 рейсов 29 апреля;
— № 609 («Улица Гашека» — «Юго-Восточное кладбище»), по 12 рейсов в каждом направлении 29 апреля;
— № 610 («ДК им. Малунцева» — «Северо-Восточное кладбище»), по 15 рейсов 26 и 27 апреля и по 78 рейсов 29 апреля;
— № 611 («Улица Бударина» — «Северо-Восточное кладбище»), по 15 рейсов 26 и 27 апреля и по 68 рейсов 29 апреля;
— № 612 («Улица 21-я Амурская» — «Северо-Восточное кладбище»), по 13 рейсов 26 и 27 апреля и по 60 рейсов 29 апреля;
— № 613 («ДК им. Лобкова» — «Микрорайон Черемуховское»), по 6 рейсов в каждом из направлений 29 апреля.
В общей сложности в перевозке омичей планируется задействовать 134 единицы общественного транспорта. Большинство из автобусов планируется запускать в промежутке с 7:30 до 8:00.