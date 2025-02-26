Автобусам до кладбищ Омска определили рейсовые номера на 2025 год

В минувший вторник, 25 февраля 2025 года, на портале госзакупок появился лот на организацию транспортного обслуживания омичей на Радоницу (он же день поминовения усопших). Напомним, дополнительные автобусы, позволяющие добраться до городских кладбищ, решено пустить не только непосредственно в этот день, который приходится на вторник, 29 апреля 2025 года, но также в предшествующие ему выходные (26 и 27 апреля). Из размещенных материалов стали известны некоторые подробности об организации дополнительных рейсов.