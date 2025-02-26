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Автобусам до кладбищ Омска определили рейсовые номера на 2025 год

В минувший вторник, 25 февраля 2025 года, на портале госзакупок появился лот на организацию транспортного обслуживания омичей на Радоницу (он же день поминовения усопших). Напомним, дополнительные автобусы, позволяющие добраться до городских кладбищ, решено пустить не только непосредственно в этот день, который приходится на вторник, 29 апреля 2025 года, но также в предшествующие ему выходные (26 и 27 апреля). Из размещенных материалов стали известны некоторые подробности об организации дополнительных рейсов.
Источник: SuperOmsk.ru

Собственно, речь идет о 13 маршрутах общественного транспорта:

— № 601 («Улица Бударина» — «Ново-Кировское кладбище»), запланировано по 14 рейсов в каждом направлении 26 и 27 апреля и 22 рейса (23 в обратном) 29 апреля;

— № 602 («Поселок Солнечный» — «Ново-Кировское кладбище»), по 12 рейсов 26 и 27 апреля и 42 рейса 29 апреля;

— № 603 («ПО “Иртыш” — “Ново-Южное кладбище”), 81 рейс только 29 апреля;

— № 604 («улица Лобкова» — «Ново-Южное кладбище»), 14 рейсов 26 и 27 апреля и по 160 рейсов 29 апреля;

— № 605 («ДК Железнодорожник» — "Ново-Южное кладбище), по 20 рейсов 26 и 27 апреля и по 84 рейса в каждом направлении 29 апреля;

— № 606 («Улица Бударина» — «Западное кладбище»), по 12 рейсов 26 и 27 апреля и по 25 рейсов 29 апреля;

— № 607 («Поселок Солнечный» — «Западное кладбище»), по 12 рейсов 26 и 27 апреля и по 36 рейсов 29 апреля;

— № 608 («ПО им. Баранова» — «Юго-Восточное кладбище»), по 12 рейсов 26 и 27 апреля и по 49 рейсов 29 апреля;

— № 609 («Улица Гашека» — «Юго-Восточное кладбище»), по 12 рейсов в каждом направлении 29 апреля;

— № 610 («ДК им. Малунцева» — «Северо-Восточное кладбище»), по 15 рейсов 26 и 27 апреля и по 78 рейсов 29 апреля;

— № 611 («Улица Бударина» — «Северо-Восточное кладбище»), по 15 рейсов 26 и 27 апреля и по 68 рейсов 29 апреля;

— № 612 («Улица 21-я Амурская» — «Северо-Восточное кладбище»), по 13 рейсов 26 и 27 апреля и по 60 рейсов 29 апреля;

— № 613 («ДК им. Лобкова» — «Микрорайон Черемуховское»), по 6 рейсов в каждом из направлений 29 апреля.

В общей сложности в перевозке омичей планируется задействовать 134 единицы общественного транспорта. Большинство из автобусов планируется запускать в промежутке с 7:30 до 8:00.