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В Кировском районе Новосибирска без отопления остались более 60 домов

Энергетики устраняют дефекты на теплосетях.

Источник: Комсомольская правда

26 февраля без отопления остались жители Новосибирска из Кировского района. Речь идет об улицах Новогодняя, Ватутина, Немировича-Данченко, Аникина, Обогатительная, Петухова и Виктора Уса.

Соответствующую информацию подтверждает муниципальный портал «Мой Новосибирск». Судя по карте, на данный момент теплоснабжение прервано как минимум в 62 домах. Отключения называют плановыми, энергетики устраняют дефекты на теплосетях и заменяют отдельные участки трубопроводов.

Ближе к ночи температура в Новосибирске должна опуститься до −9 градусов, согласно метеосервису «Гисметео». Остается только надеяться, что специалисты смогут закончить работы в ближайшее время.

ЖКХ