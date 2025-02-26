В Кировском районе Новосибирска без отопления остались более 60 домов

26 февраля без отопления остались жители Новосибирска из Кировского района. Речь идет об улицах Новогодняя, Ватутина, Немировича-Данченко, Аникина, Обогатительная, Петухова и Виктора Уса.
Соответствующую информацию подтверждает муниципальный портал «Мой Новосибирск». Судя по карте, на данный момент теплоснабжение прервано как минимум в 62 домах. Отключения называют плановыми, энергетики устраняют дефекты на теплосетях и заменяют отдельные участки трубопроводов.
Ближе к ночи температура в Новосибирске должна опуститься до −9 градусов, согласно метеосервису «Гисметео». Остается только надеяться, что специалисты смогут закончить работы в ближайшее время.