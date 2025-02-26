На Земле в ближайшие два дня не ожидается экстремальных магнитных бурь

«Угловое расстояние между Землей и плотным краем плазменного облака, если верить математике, составит всего около 10 градусов при полном секторе распространения вещества в 120−130 градусов. Соответственно, прогноз геомагнитной обстановки на завтра и послезавтра, хотя и является слабо-возмущенным, но не будет сильно отклонен от нормы. Тем не менее, краевое касание при любом раскладе не может стать источником экстремальных событий, и худшая из веток прогноза содержит бури не более чем второго уровня по пятибалльной шкале», — говорится в сообщении.