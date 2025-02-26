На Земле в ближайшие два дня не ожидается экстремальных магнитных бурь

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Магнитная буря от удара по Земле облаком солнечной плазмы, выброшенной после вспышки М3.6, возможна в ближайшие два дня, но она не будет экстремальной. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
Ранее сообщалось о вспышке М3.6, которая сопровождалась выбросом солнечной плазмы в сторону Земли. По информации на сайте лаборатории, приход части плазмы к Земле возможен в ночь с 27 на 28 февраля.
«Угловое расстояние между Землей и плотным краем плазменного облака, если верить математике, составит всего около 10 градусов при полном секторе распространения вещества в 120−130 градусов. Соответственно, прогноз геомагнитной обстановки на завтра и послезавтра, хотя и является слабо-возмущенным, но не будет сильно отклонен от нормы. Тем не менее, краевое касание при любом раскладе не может стать источником экстремальных событий, и худшая из веток прогноза содержит бури не более чем второго уровня по пятибалльной шкале», — говорится в сообщении.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.