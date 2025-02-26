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На Кубани более 900 школ открыли профильные классы

В учебных заведениях Кубани школьники теперь могут ближе познакомиться с различными профессиями.

В рамках профориентационных программ учащиеся посещают специализированные мастерские, изучают работу медицинских служб и знакомятся с процессами в промышленности.

Как сообщила замглавы Кубани Анна Минькова в своем телеграм-канале, профильные классы функционируют более чем в 900 школах края. Для более детального погружения в профессии ребятам организуют экскурсии на предприятия и в учебные заведения.

Недавно учащиеся школы № 19 поселка Крутого посетили Тихорецкий индустриальный техникум, где познакомились с профессией электросварщика, основами управления сельскохозяйственной техникой и принципами работы автомобильных двигателей. Кроме того, они стали свидетелями соревнований и экспертных оценок на чемпионате профмастерства «Профессионалы».

Школьники краснодарской школы № 52 также погрузились в мир профессий — для них организовали визит в политех. Ребята попробовали себя в роли дизайнеров, поваров и конструкторов одежды, приняв участие в практических занятиях.

Анна Минькова подчеркнула, что главная задача таких инициатив — не только помочь молодежи с выбором будущей специальности, но и показать перспективы карьерного роста и востребованность различных профессий в регионе.

образование