На Кубани более 900 школ открыли профильные классы

В рамках профориентационных программ учащиеся посещают специализированные мастерские, изучают работу медицинских служб и знакомятся с процессами в промышленности.
Как сообщила замглавы Кубани Анна Минькова в своем телеграм-канале, профильные классы функционируют более чем в 900 школах края. Для более детального погружения в профессии ребятам организуют экскурсии на предприятия и в учебные заведения.
Недавно учащиеся школы № 19 поселка Крутого посетили Тихорецкий индустриальный техникум, где познакомились с профессией электросварщика, основами управления сельскохозяйственной техникой и принципами работы автомобильных двигателей. Кроме того, они стали свидетелями соревнований и экспертных оценок на чемпионате профмастерства «Профессионалы».
Школьники краснодарской школы № 52 также погрузились в мир профессий — для них организовали визит в политех. Ребята попробовали себя в роли дизайнеров, поваров и конструкторов одежды, приняв участие в практических занятиях.
Анна Минькова подчеркнула, что главная задача таких инициатив — не только помочь молодежи с выбором будущей специальности, но и показать перспективы карьерного роста и востребованность различных профессий в регионе.