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Новый съедобный гриб нашли в Беларуси, он может достигать веса 30 кг

В Беларуси нашли новый съедобный гриб огромных размеров.

Источник: Комсомольская правда

В Беловежской пуще впервые на территории Беларуси обнаружен мерипилус гигантский — съедобный гриб, пишет Sputnik.by.

О том, что ранее не встречавшийся в Беларуси вид грибов обнаружен в Беловежской пуще, сообщили ученые национального парка.

Речь идет о мерипилусе гигантском (Meripilus giganteus), который нашли в августе 2024-го в заповедной зоне реликтового леса.

Позже в Институте экспериментальной ботаники НАН Беларуси провели исследования и подтвердили принадлежность гриба к данному виду.

Ученые рассказали, что мерипилус растет у основания стволов и пней лиственных деревьев, чаще всего предпочитает дуб. Кроме того, он может произрастать на находящейся в почве древесине — в этом случае гриб имеет много шляпок, которые держатся на одном основании.

Самые крупные экземпляры подобного гриба могут весить 25−30 кг. Следует учесть, что поверхность пор мерипилуса при повреждении быстро приобретает темно-коричневый или черный цвет. Именно поэтому его иногда называют черноокрашивающим трутовиком.

Мерипилус гигантский — съедобный гриб. Правда, его советуют есть еще молоденьким. Однако, у некоторых людей такие грибы вызывают расстройство желудка.

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