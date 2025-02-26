Новый съедобный гриб нашли в Беларуси, он может достигать веса 30 кг

В Беловежской пуще впервые на территории Беларуси обнаружен мерипилус гигантский — съедобный гриб, пишет Sputnik.by.
О том, что ранее не встречавшийся в Беларуси вид грибов обнаружен в Беловежской пуще, сообщили ученые национального парка.
Речь идет о мерипилусе гигантском (Meripilus giganteus), который нашли в августе 2024-го в заповедной зоне реликтового леса.
Позже в Институте экспериментальной ботаники НАН Беларуси провели исследования и подтвердили принадлежность гриба к данному виду.
Ученые рассказали, что мерипилус растет у основания стволов и пней лиственных деревьев, чаще всего предпочитает дуб. Кроме того, он может произрастать на находящейся в почве древесине — в этом случае гриб имеет много шляпок, которые держатся на одном основании.
Самые крупные экземпляры подобного гриба могут весить 25−30 кг. Следует учесть, что поверхность пор мерипилуса при повреждении быстро приобретает темно-коричневый или черный цвет. Именно поэтому его иногда называют черноокрашивающим трутовиком.
Мерипилус гигантский — съедобный гриб. Правда, его советуют есть еще молоденьким. Однако, у некоторых людей такие грибы вызывают расстройство желудка.
Ранее мы писали, что Арину Соболенко встретили выставкой ее фотографий в штаб-квартире Nike.
Еще, что Овечкин забил 883-й гол в НХЛ, но «Вашингтон» белоруса Протаса уступил «Калгари».
Прочитайте, что депутат сказала о реновации жилья и судьбе хрущевок в Беларуси: вложения в капремонт нецелесообразны, новые ЖК нацелят эффективную застройку сформированных микрорайонов.
Кроме того, «Белгоспищепром» сказал о цене на шоколад после резкого подорожания какао-бобов.