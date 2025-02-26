Новый съедобный гриб нашли в Беларуси, он может достигать веса 30 кг

Ученые рассказали, что мерипилус растет у основания стволов и пней лиственных деревьев, чаще всего предпочитает дуб. Кроме того, он может произрастать на находящейся в почве древесине — в этом случае гриб имеет много шляпок, которые держатся на одном основании.