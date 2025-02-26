В некоторых микрорайонах Омска пропадет вода

Как сообщили в компании «Росводоканал Омск», 3 марта с 10:00 до 23:00 в поселке Дальний пройдут ремонтные работы на водопроводе.
Из-за этого холодное водоснабжение прервется у следующих потребителей:
- пос. Дальний 19, 20, 23;
- пос. Булатова, ул. Осипова 25, 37, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 78, 79, 80, 81, 81/2;
- частный сектор пос. Булатова по ул. Осипова.
Заявлено, что машину с питьевой водой установят по адресам:
- пос. Дальний, с 10:00 до 14:00,
- пос. Булатова Осипова 37, с 14:00 до окончания работ.