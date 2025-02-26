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В Перми автобус маршрута № 4 сняли с рейса из-за поломки двери

Пострадавших нет.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром, 26 февраля, в автобусе № 4 сломалась дверь, из-за чего транспорт был снят с линии. Такую информацию «КП-Пермь» сообщили в пресс-службе Департамента транспорта Перми.

«Из-за технической неисправности был снят с линии автобус маршрута № 4, следовавший по улице Сибирской. Согласно должностной инструкции, водитель остановил автобус и сообщил о случившемся в центральную диспетчерскую службу», — прокомментировали случившееся в Дептрансе.

Пострадавших в результате происшествия нет, пассажиры смогли продолжить свой путь на другом попутном транспорте.