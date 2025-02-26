Куда мы катимся? Пермяки травмируются и жалуются на гололёд в центре города

«Проезжую часть после жалоб один раз почистили, но проблему с тротуаром так и не решили. Открытый люк прикрыли куском бетона, поставили предупреждающий об опасности знак, но легче нам от этого не стало, — признаётся молодая мама. — Район развивается, строятся дома. Пешеходный трафик на этом участке всё растёт. А как передвигаться без тротуаров? Ведь это путь в детский сад».