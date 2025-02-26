Куда мы катимся? Пермяки травмируются и жалуются на гололёд в центре города

Пермяки продолжают жаловаться на содержание дорог и тротуаров в городе. Нарицание вызывают не только отдалённые территории, но и самый центр. Виной тому необычная погода или недостатки в уборке? Подробности читайте в материале perm.aif.ru.
Первые жертвы.
«По всему городу каток!», «Жуткий гололёд», «Невозможно ходить!» — такие реплики от жителей Перми стали частым явлением в социальных сетях.
В начале февраля появилось сообщение о серьёзной травме, которую мужчина получил, поскользнувшись на углу улицы Максима Горького и улицы Малышева. На опубликованном видео женщина поддерживает лежащего на снегу мужчину, пока они ждут скорую помощь. Жена пострадавшего сообщила, что у мужа диагностировали сложный перелом, потребовалась операция.
«Вопрос в том, кто ответственный за этот участок? Сколько ещё должно пострадать людей?» — написала в соцсетях жена пострадавшего.
В 2025 г. этот случай не единственный. Только в январе служба скорой помощи выезжала на «гололёдные травмы» в Перми 144 раза.
Кстати, в январе от жителей было больше жалоб на снежную кашу на тротуарах после обильных снегопадов. В феврале, с приходом морозов, усилился гололёд.
В администрации Перми корреспонденту perm.aif.ru объяснили, что участок, на котором мужчина получил травму, находится под контролем бюджетного учреждения «Дорожно-эксплуатационная служба» (ДЭС) Пермского края. На 2025 г. в ведомстве организации оказались все центральные участки города, включая Северную и Среднюю дамбы, городскую эспланаду и подъезд к вокзалу Пермь II.
В ДЭС рассказали, что трудности в этом году действительно есть. Препятствиями в очистке городских улиц оказались погодные условия.
«Чередование оттепелей и морозов создаёт серьёзные трудности в содержании улично-дорожной сети, особенно в части предотвращения наледи. Службы, ответственные за зимнюю уборку, работают в постоянном режиме», — пояснили perm.aif.ru в ДЭС.
При этом дорожники благодарят неравнодушных пермяков. Именно обращения жителей с жалобами на гололёд помогают оперативно реагировать на ситуацию.
Прокуратура также контролирует содержание дорог. За январь 2025 г. ведомство нашло множество нарушений по содержанию дорожной сети и составило рейтинг районов.
«В действиях муниципального заказчика и подрядных организаций выявлено множество нарушений, наибольшее их количество — в Орджоникидзевском, Мотовилихинском и Свердловском районах города. По всем выявленным нарушениям приняты меры реагирования, в том числе возбуждены дела об административных правонарушениях», — рассказали в прокуратуре.
Активно жалуются жители и в соцсетях главы города, выкладывают фото проблемных участков.
«Из-за высокого трафика некоторые уже обработанные улицы нуждаются в повторной подсыпке. К сожалению, обработать все улицы районов одномоментно невозможно», — отвечают в администрации города.
Тротуара просто нет.
Но одно дело, когда тротуары плохо содержат, и другое, когда тротуара нет вовсе.
В редакцию perm.aif.ru обратилась жительница дома № 52 по ул. Стахановской. По словам женщины, путь до детского сада, куда ходят её дети, очень опасен. Дорогу не чистят, тротуара нет вовсе. Люди протоптали себе тропинку рядом с дорогой на участке, который фактически считается газоном, но на пути встречаются открытые люки.
Жители обратились с проблемой в сервис «Решаем вместе». Там им ответили, что участок возле детского сада не входит в перечень дорог, которые чистят по муниципальным контрактам. При этом факт отсутствия тротуара возле детского учреждения подтверждают — он попросту не был заложен в проекте.
В администрации Перми нам информацию не подтвердили, сообщив, что улицы входят в контракт и должны очищаться в соответствии с требованиями. Подрядчику за нарушение грозят штрафные санкции — снижение стоимости работ.
«Проезжую часть после жалоб один раз почистили, но проблему с тротуаром так и не решили. Открытый люк прикрыли куском бетона, поставили предупреждающий об опасности знак, но легче нам от этого не стало, — признаётся молодая мама. — Район развивается, строятся дома. Пешеходный трафик на этом участке всё растёт. А как передвигаться без тротуаров? Ведь это путь в детский сад».
Кому жаловаться?
О гололёде в центре города пермяки могут сообщить в ДЭС по тел.: 207−63−56.
Если некачественно ведётся уборка улиц или внутриквартальных проездов, можно обратиться в МКУ «Содержание объектов благоустройства» (тел. диспетчера: 282−21−45) или на ресурс «Управляем вместе».
Если у жителей есть замечания по уборке придомовой территории, необходимо звонить в обслуживающую дом организацию: УК или ТСЖ. Реакции не последовало — обращайтесь в Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края.
Больше техники.
В администрации Перми perm.aif.ru сообщили, что вопросы зимнего содержания улиц регулярно обсуждаются на заседаниях городского штаба по благоустройству. На них присутствуют сотрудники ГИБДД, руководство районов города, а также представители подрядных организаций.
По муниципальным контрактам на содержание улиц, заключённым в 2024 г., подрядные организации подготовили к зимнему сезону 345 единиц снегоуборочной техники, из которых 86 единиц — это средства малой механизации, которыми чистят от снега тротуары, пешеходные дорожки, остановочные площадки и подходы к инженерным сооружениям. Для сравнения: прошлой зимой на улицы Перми выходило 262 единицы снегоуборочной техники, из которых 72 единицы — средства малой механизации.
Всего с начала зимнего содержания с улиц Перми вывезено более 800 тыс. куб. м снега, использовано более 28 тыс. т противогололёдных материалов.