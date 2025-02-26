Количество ипотечных кредитов сократилось на треть в Иркутской области в 2024

Жители Иркутской области в прошлом 2024 году заключили более 23 тысяч сделок по ипотеке на сумму почти 72 миллиарда рублей. Отметим, что это на треть меньше, если сравнивать с показателями 2023. Об этом КП-Иркутск сообщили в Отделении Банка России по Иркутской области.
Снижение кредитов фиксировали с июля 2024, причиной стало завершение массовых льготных программ и рост ставок по ипотеке.
— Пик спроса был в июне 2024, когда в течение месяца было оформлено 3,8 тысячи сделок. Тогда и установили абсолютный рекорд за все время действия мер господдержки: люди старались успеть взять кредит в период действия массовой льготной ипотеки, — рассказывает управляющий Отделением Иркутск Банка России Игорь Коржук.
Отметим, в декабре доля программ с государственной поддержкой составила 56%. Всего за год с их помощью получили 36 миллиардов рублей, данный показатель вырос с 41% до 50% (в сравнении с 2023).
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 73 семьи из Иркутской области получили сертификаты на приобретение жилья.