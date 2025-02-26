Количество ипотечных кредитов сократилось на треть в Иркутской области в 2024

Жители Иркутской области в прошлом 2024 году заключили более 23 тысяч сделок по ипотеке на сумму почти 72 миллиарда рублей. Отметим, что это на треть меньше, если сравнивать с показателями 2023. Об этом КП-Иркутск сообщили в Отделении Банка России по Иркутской области.