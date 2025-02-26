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В Татарстане утвердили меры поддержки для тружеников ВОВ

Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда республики.

Источник: Комсомольская правда

Меры разработали в рамках подготовки к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Они включают пакет социальных гарантий для ветеранов и тружеников тыла. Поддержка направлена на обеспечение достойной жизни участников войны и сохранение их исторического вклада.

В 2024 году 18 ветеранов получили технические средства реабилитации и компенсацию за самостоятельно приобретенные изделия. Еще 14 человек стоят на учете для обеспечения такими средствами. Около сотни ветеранов отдохнули в санаторно-курортных учреждениях.

Напомним, в Татарстане число ветеранов ВОВ за 10 лет сократилось в восемь раз. Их количество уменьшилось с 76 до 9 тысяч человек.