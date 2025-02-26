В хокимияте Ташкента объяснили причины падения деревьев и веток

Что привело к падению деревьев?
Как пояснили в хокимияте, проливные дожди, предшествовавшие снегопаду, размягчили древесину, увеличили массу крон и сделали стволы более уязвимыми. Затем резкое похолодание до −2 градусов привело к обледенению веток, что сделало их хрупкими. Дополнительный вес снега и льда стал последним фактором, вызвавшим облом веток и падение целых деревьев.
Что говорят чиновники об уходе за деревьями?
В хокимияте подчеркнули, что все деревья в городе учтены в реестре Министерства экологии и находятся под контролем городского управления по экологии.
Отдельно чиновники прокомментировали обвинения в неправильной обрезке деревьев, из-за которой их сравнивали с «пальмами». Власти заявили, что этот термин некорректен, так как ни одно из обрушенных деревьев не соответствовало такому описанию. Более того, обрезка крон проводится строго по утвержденным правилам, что, по их мнению, продлевает жизнеспособность деревьев.
Какова ситуация в городе?
Несмотря на последствия снегопада, в хокимияте заверили, что обстановка в городе стабильная. Все коммунальные службы работают в усиленном режиме, электроснабжение и газоснабжение обеспечены, массовых отключений нет.