В хокимияте Ташкента объяснили причины падения деревьев и веток

Отдельно чиновники прокомментировали обвинения в неправильной обрезке деревьев, из-за которой их сравнивали с «пальмами». Власти заявили, что этот термин некорректен, так как ни одно из обрушенных деревьев не соответствовало такому описанию. Более того, обрезка крон проводится строго по утвержденным правилам, что, по их мнению, продлевает жизнеспособность деревьев.