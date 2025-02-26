В Уфе в случае угрозы БПЛА домофоны смогут открыть подъезды автоматически.

В случае угрозы БПЛА домофоны смогут открыть подъезды в жилых домах Уфы автоматически. Как сообщили в пресс-службе управления гражданской защиты города, сегодня состоялась тренировка по разблокировке подъездных домофонов и оповещению жителей с их помощью. Для этого определили несколько домов на улице Менделеева в Советском районе столицы. Также во время тренировки проверялась работа шлагбаумов — открываются ли они автоматически, если подъезжают автомобили экстренных служб. За ходом тренировки в ЕДДС Уфы наблюдали зампредседателя госкомитета РБ по ЧС Лилия Каримова, первый заместитель главы администрации Уфы Сергей Кожевников, начальник управления гражданской защиты Уфы Руслан Шайдуллин.
После запуска системы оповещения начальником смены ЕДДС Уфы двери подъездов выбранных для тренировки домов автоматически разблокировались, а установленные домофоны передавали речевую информацию.
«Сейчас очень актуальна угроза прилета БПЛА, и мы рассматриваем любые возможности укрытия жителей Уфы, когда они находятся на улице. Одно из решений — временное укрытие в подъездах ближайших жилых домов. С провайдерами прорабатывается вопрос централизованного разблокирования дверей и оповещения жителей — чтобы ЕДДС Уфы, в случае реальной угрозы, могла нажатием одной кнопки открыть подъезды, и люди сумели получить экстренную информацию и укрыться», — рассказал заместитель начальника управления гражданской защиты Уфы Александр Григорьев.
Сейчас в Уфе установлено порядка 5000 домофонов такого типа, все они относятся к компании «Уфанет». Сейчас прорабатывается вопрос подключения этих домофонов к ЕДДС Уфы.