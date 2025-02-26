В Уфе в случае угрозы БПЛА домофоны смогут открыть подъезды автоматически.

В случае угрозы БПЛА домофоны смогут открыть подъезды в жилых домах Уфы автоматически. Как сообщили в пресс-службе управления гражданской защиты города, сегодня состоялась тренировка по разблокировке подъездных домофонов и оповещению жителей с их помощью. Для этого определили несколько домов на улице Менделеева в Советском районе столицы. Также во время тренировки проверялась работа шлагбаумов — открываются ли они автоматически, если подъезжают автомобили экстренных служб. За ходом тренировки в ЕДДС Уфы наблюдали зампредседателя госкомитета РБ по ЧС Лилия Каримова, первый заместитель главы администрации Уфы Сергей Кожевников, начальник управления гражданской защиты Уфы Руслан Шайдуллин.