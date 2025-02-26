Сильные осадки и морозы до 28 градусов обещают синоптики в Казахстане

Также в эти дни ожидается понижение температуры воздуха в ночные часы северо-западе, востоке, в центре страны — до 12−28 градусов мороза, на севере — до 15−25 градусов мороза, на юге, юго-востоке — небольшое повышение до 1−10 градусов мороза, на западе основной фон температуры воздуха — 5−20 градусов мороза.