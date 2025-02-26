Сильные осадки и морозы до 28 градусов обещают синоптики в Казахстане

В ближайшие дни, по данным синоптиков, южный циклон по-прежнему сохранит свое влияние на большую часть территории Казахстана — ожидается снег с метелью. На юге, юго-востоке страны — осадки в виде дождя и снега.
27 февраля на востоке, ночью — в горных районах юго-востока, 28 февраля — на юго-западе, 1 марта — на северо-западе — ожидается сильный снег.
По республике прогнозируются туманы, гололед, усиление ветра, ночью 27 февраля на юго-востоке республики сохраняется вероятность очень сильного ветра 30 м/с и более.
Также в эти дни ожидается понижение температуры воздуха в ночные часы северо-западе, востоке, в центре страны — до 12−28 градусов мороза, на севере — до 15−25 градусов мороза, на юге, юго-востоке — небольшое повышение до 1−10 градусов мороза, на западе основной фон температуры воздуха — 5−20 градусов мороза.
Ранее синоптики предупреждали, что в феврале жителей Казахстана ожидает переменчивая погода, температура будет меняться от плюсовых показателей до сильных морозов.
Так, во второй и третьей декадах февраля морозные дни будут сменяться теплыми, ожидаются снегопады, туман и гололед. В горах юга и юго-востока республики обещали сильные осадки (дождь, снег). При холодных вторжениях антициклона прогнозируются интенсивные волны холода, температура воздуха в эти дни понизится.