Генпрокурор: число обращений в комиссию по возвращению уехавших белорусов растет

Швед пояснил, что в комиссию по возвращению уехавших белорусов стали обращаться родители молодых людей, которые находятся за границей и по ряду причин бояться возвращаться в Беларусь. Генпрокурор уточнил, что уже было рассмотрено 241 обращение.