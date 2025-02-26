Генпрокурор: число обращений в комиссию по возвращению уехавших белорусов растет

Генеральный прокурор Андрей Швед рассказал, что число обращений в комиссию по возвращению уехавших белорусов растет, передает БелТА.
— Первые признаки того, что стали более активно обращаться, уже имеются, — обратил внимание генеральный прокурор.
Швед пояснил, что в комиссию по возвращению уехавших белорусов стали обращаться родители молодых людей, которые находятся за границей и по ряду причин бояться возвращаться в Беларусь. Генпрокурор уточнил, что уже было рассмотрено 241 обращение.
— Определенная часть сейчас в работе, — подчеркнул Андрей Швед.
Ранее Генпрокуратура сообщила, что комиссия по возвращению беглых продолжит работать в Беларуси.
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