Как будут работать платные парковки в Челябинске?

Предусмотрен бесплатный период в 15 минут, чтобы у водителей была возможность коротких бесплатных остановок. Оплатить парковку можно будет различными способами, в том числе через Госуслуги, мобильные приложения и терминалы. Контроль оплаты будет осуществляться с помощью стационарных камер фотофиксации. Исключение — пр. Ленина: здесь технически такие камеры установить невозможно, поэтому по проспекту будут курсировать три специальных автомобиля с мобильными комплексами. Если автовладелец забудет оплатить парковку в день стоянки (до полуночи), получит штраф: пока утверждена сумма 1 000 рублей, однако в будущем может увеличиться до 2 000 рублей.