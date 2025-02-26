Как будут работать платные парковки в Челябинске?

Где именно станут взимать деньги за стоянки и кому можно будет оставлять авто бесплатно, рассказываем в нашем материале.
Новые правила — новые штрафы
Первые 1550 муниципальных парковочных мест появятся на центральных улицах Челябинска уже в июле-августе. Но речь не о каких-то новых участках для машиномест, просто станет платным то, что пока ещё бесплатно сейчас, — обочины и «карманы» вдоль пр. Ленина, улиц Цвиллинга, Тимирязева, Васенко, Пушкина, Карла Либкнехта, Елькина, Сони Кривой, а также территории Театральной и Привокзальной площадей. В 2026—2027 годах количество машиномест на платных парковках вырастет до 3 500, а к 2029 — до 10 000.
«Челябинцев волнует не только то, где появятся платные парковки и как ими можно будет пользоваться, но и то, кто будет оператором, куда пойдут собранные средства и будут ли предоставлены какие-то скидки льготникам — участникам СВО и их семьям, людям с ограниченными возможностями здоровья, многодетным, — заявил председатель челябинской городской Думы Сергей Буяков. — Тема серьёзная, подходить к ней надо чётко, размеренно».
«Весь прошлый год мы изучали опыт городов-миллионников по внедрению платного парковочного пространства, за основу взяли самые успешные практики, — рассказал представитель МКУ “Эвис” Рустам Губайдуллин. — В Челябинске проект будет реализовываться поэтапно. В марте-апреле на электронном аукционе определится исполнитель, им станет компания, предложившая наименьшую цену за свои услуги. На апрель-июнь запланированы работы по установке и пуско-наладке оборудования и автоматизированной информационной системы. В июле-августе платные парковки уже будут работать».
Машиноместа будут платными с 8 утра до 8 вечера. Стоимость часа стоянки составит 30 ₽/час (для сравнения в Казани это 30−100 ₽/час в разные часы и на разных улицах в зависимости от пиков загруженности, в Перми — 20−40 ₽/час, в Екатеринбурге — 50, в Тюмени — 25−40).
Предусмотрен бесплатный период в 15 минут, чтобы у водителей была возможность коротких бесплатных остановок. Оплатить парковку можно будет различными способами, в том числе через Госуслуги, мобильные приложения и терминалы. Контроль оплаты будет осуществляться с помощью стационарных камер фотофиксации. Исключение — пр. Ленина: здесь технически такие камеры установить невозможно, поэтому по проспекту будут курсировать три специальных автомобиля с мобильными комплексами. Если автовладелец забудет оплатить парковку в день стоянки (до полуночи), получит штраф: пока утверждена сумма 1 000 рублей, однако в будущем может увеличиться до 2 000 рублей.
Ради безопасности и мобильности горожан
По мнению инициаторов проекта, благодаря платным парковкам трафик движения в центре города будет снижен, дорожное движение станет безопаснее, жители — мобильнее, и получит развитие система общественного транспорта. Кроме того, существенно пополнится городская казна.
«Понятно, что внедрение платного парковочного пространства создаст возможность для проведения деловых встреч в центре города, для развития общественного транспорта, — отметил заместитель председателя Челябинской городской Думы Кирилл Матвеев. — Подвижной состав обновлён, появившиеся “выделенки” обеспечили скорость передвижения на общественном транспорте. Платные парковки появятся вблизи остановочных пунктов, чтобы автовладельцам было удобнее пересесть на общественный транспорт и двигаться дальше в обновлённом транспорте по этим самым “выделенкам”.